В Австрии 1 октября вступил в силу запрет на ношение предметов одежды и средств, закрывающих лицо, в список которых вошли традиционные мусульманские паранджа (бурка) и никаб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Wiener Zeitung.

Помимо бурки и никаба, под действие закона попадают медицинские маски, клоунские маски и все иные вещи, с помощью которых можно закрыть лицо. Как поясняет издание, на практике полиция планирует применять закон именно против тех лиц, которые используют подобные предметы, чтобы уклониться от идентификации. Вначале нарушителю будет предложена возможность снять предмет одежды. Если он откажется, на него будет наложен штраф в размере до €150.

Исключения в действии закона могут допускаться в случае особых медицинских показаний, профессиональных обязанностей, вынуждающих носить закрывающие лицо вещи и особых мероприятий, таких как карнавалы.

Запрет был особо прописан в рамках нового закона об интеграции мигрантов. Как отмечает издание, за принятие подобной нормы выступал нынешний глава МИД страны Себастьян Курц, ранее занимавший пост государственного секретаря по делам интеграции.

С 2011 года подобный запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды действует во Франции и Бельгии. В апреле запрет на ношение подобных предметов одежды, распространяющийся на гражданских служащих, судей и военнослужащих одобрил парламент Германии. В марте Европейский суд также признал право вводить запрет на ношение традиционной мусульманской одежды для женщин для частных компаний.