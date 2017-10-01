Курдские отряды пешмерга Партии свободы Курдистана, размещенные в Киркуке, готовы оборонять город в случае ввода туда иракских войск, заявил Sputnik Турция их командир Хусейн Езданпане.

По его словам, отряды пешмерга не согласны с решением иракского парламента о вводе войск в Киркук. «Если иракская армия войдёт в Киркук, мы окажем ей сопротивление», — сказал он.

Езданпане, которого за внешнее сходство с советским вождем прозвали «курдским Сталиным», напомнил, что ранее Киркук неоднократно атаковали боевики «Исламского государства»*, однако все их атаки были отражены с большими потерями для боевиков.

«Защищая Киркук, жизни лишились сотни бойцов пешмерга и мирных жителей города. И сейчас и пешмерга, и мирное население готовы защищать город до конца. В мире ещё нет такой силы, которая смогла бы захватить Киркук и отобрать его у курдов», — подчеркнул Езданпане.

Он отметил, что иракские власти традиционно плохо относились к курдам, ограничивая их права. «Между тем, сами курды войны не хотят, они желают мира и братских отношений с соседними государствами», — сказал Езданпане, добавив, что если Курдистан подвергнется нападению со стороны Ирака или Турции, силы пешмерга будут защищать курдский народ. Вместе с тем, по его мнению, турецкие власти не заинтересованы в ухудшении отношений с курдами, так как у Турции есть в Курдистане экономические интересы. Далее: https://news.rambler.ru/world/37980624/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink