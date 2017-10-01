В сирийской провинции Идлиб в результате ночных авиаударов за последние 10 дней погибло 28 человек.

Авиаудары «российскихе военных сил и проправительственных сил Сирии» начались, когда повстанцы начали наступление на северо-запад страны, передает Reuters. В числе убитых гражданских четверо детей. Однако российские и сирийские военные говорят, что «атаковали только боевиков» и отрицают убийство мирных жителей.

Воздушные удары в ночное время пришлись по поселку Арманаз, в нескольких километрах от турецкой границы. Смерть гражданского населения подтвердили как сирийская гражданская оборона и спасательная служба, так и Турция, которая заявила, что «российские бомбардировки в Идлибе убили мирных жителей и сирийских повстанцев».

При этом Турция подчеркнула, что смертельные авиаудары нарушили соглашение, заключенное ранее с Ираном и Россией.