Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон держит открытыми несколько каналов связи с Пхеньяном, но северокорейские власти не показывают своей заинтересованности в переговорах.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«У США есть несколько каналов для связи с КНДР, но власти Северной Кореи не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам по денуклеаризации», — написала она.

«Несмотря на заверения, что Соединённые Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не преследуют смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны, северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации», — отмечается в заявлении, передает RT.