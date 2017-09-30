Вашингтон установил прямой контакт с Северной Кореей, подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном. «Следите за новостями», — добавил Тиллерсон. Об этом сообщает BBC.

«»У нас есть каналы связи, — заявил Тиллерсон во время своего визита в Китай. — Мы не сидим в темноте».

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что вот уже несколько месяцев обе страны без особого шума поддерживают контакты.

По словам агентства, специальный представитель США по вопросам Северной Кореи регулярно встречался с неким высокопоставленным северокорейским дипломатом в здании представительства этой страны при ООН.

Агентство также сообщает, что Рекс Тиллерсон в прошлом уже намекал, что между обеими странами есть каналы связи.