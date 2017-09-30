Россия после учений «Запад-2017» оставила в Белоруссии свои войска, заявил в интервью Reuters начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

По его словам, Россия занизила первоначальное количество направленных в Белоруссию военнослужащих и вывела из республики их небольшую часть.

«У нас была информация, что они вывели лишь несколько единиц из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых 3000 российские, но их было значительно больше», — отметил Муженко.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.