Шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» объявило о гибели своего главного снайпера Абу Тахсина ас-Салихи, известного по прозвищу Охотник за Игиловцами, передает РИА «Новости».

По данным организации, Абу Тахсин получил смертельное ранение 29 сентября во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа, один из последних оплотов террористической группировки «Исламское государство» на севере Ирака.

На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани.

По данным агентства, Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.