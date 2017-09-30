На этой неделе на Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Аделаиде, Австралия, генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маскпредставил концепцию по колонизации соседней планеты Марс.

Об этом передает УНН со ссылкой на презентацию SpaceX.

В частности Маск представил обновленную информацию о своей презентации 2016 о «долгосрочных технических проблемах, которые нужно решить, чтобы поддержать создание постоянного, самостоятельного присутствия человека на Марсе».

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 28 2017 в 8:03 PDT

Кроме того, Маск представил корабль BFR (вместимость корабля 120 человек), который будет осуществлять полеты на Марс, начало миссии планируют в 2022 году, а в 2024 планируется осуществить первые полеты на Марс.