В Киргизии возбудили уголовное дело в отношении депутата парламента Канатбека Исаева по обвинению в организации массовых беспорядков и подготовке переворота в стране, сообщает местное издание Kaktus.media.

По данным источник издания в госкомитете национальной безопасности, Исаев в настоящее время задержан.

В генпрокуратуре заявили, что Исаев вступил в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, с целью организации массовых беспорядков.

По имеющимся материалам уголовного дела установлено, что для привлечения к участию в массовых беспорядках Исаев передал крупную сумму денежных средств представителям ОПГ.

По данным ведомства, он также рассматривал возможность вооруженного захвата власти и дестабилизации ситуации в стране.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.