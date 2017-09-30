Полиция опечатала входы в 1,3 тыс. школ, которые 1 октября должны были функционировать как избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии, сообщает El Pais.

В то же время в 163 школах и колледжах находятся люди, которые принимают участие в организованных ранее общественных мероприятиях. Полиция предупредила их, что они должны покинуть эти здания до 06:00 утра 1 октября по местному времени.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании в воскресенье 1 октября. Его участники должны будут ответить на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».

Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

В минувший четверг, как сообщали местные СМИ, испанская полиция уже изъяла около 2,5 млн бюллетеней и конвертов для голосования на референдуме в одном из городов Каталонии.