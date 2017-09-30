За неделю в Азербайджане задержали более 50 гомосексуалов и трансгендеров. Об этом New York Times рассказали адвокаты и правозащитники.

Задержанных подозревают в занятиях проституцией, однако правозащитник утверждают, что большинство задержанных не имеют к ней отношения. По словам адвокатов, гомосексуалов пытали электрошоком, а часть из них обрита наголо.

Адвокаты утверждают, что их задерживали дома или на работе. Других задерживали по фотографиям, которые они использовали в приложениях для знакомства. Задержанных арестовали на сроки до 30 суток.

Глава пресс-службы МВД Азербайджана полковник Эхсан Захидов ранее заявил что причиной рейда стали многочисленные жалобы жителей города.

«Некоторые медиа и отдельные люди представляют все так, будто полиция преследует сексуальные меньшинства. На самом же деле это не так», — говорит он.

«Тот, кто делает это тайно, скрытно, чья личная жизнь не вызывает ни у кого протеста, — до них полиции нет никакого дела, — говорит Захидов. — Те же, чье поведение демонстративно, становятся причиной для раздражения окружающих, причиной для жалоб, с теми полиция борется».

По словам Захидова, причиной рейда стали подобные жалобы и неуважение к окружающим со стороны представителей ЛГБТ. Он также отверг заявления о пытках и заявил, что многие из задержанных представляли собой «угрозу для здоровья окружающих».

По его словам, некоторых представителей ЛГБТ-сообщества полиция отправляла в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, где у пятерых был выявлен ВИЧ и сифилис, а еще у одного — только ВИЧ.