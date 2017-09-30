Житель Подмосковья убил несовершеннолетнюю дочь, после чего покончил с собой.

Об этом рассказала «Ленте.ру» в субботу, 30 сентября, официальный представитель главка Следственного комитета России по Московской области Елена Фокина.

Инцидент произошел в поселке Ильинское Раменского района. Тела 36-летнего отца и его 13-летней дочери обнаружили в частном доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве находящегося в заведомо беспомощном состоянии.

По информации источника в правоохранительных органах, мужчина играл на бирже. Ранее в сентябре после серии неудачных сделок он полностью разорился.

Собеседник отметил, что на месте происшествия найден телефон отца с признанием. Также отмечается, что дочь он задушил полотенцем.