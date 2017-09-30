Обвинение по делу о давлении на кинотеатры предъявлено лидеру организации «Христианское государство» Александру Калинину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций», — приводит заявление РИА Новости.

По словам Волк, обвинение было предъявлено по делу, которое было возбуждено по факту принуждения руководства фирмы по демонстрации фильмов к отказу от показа картины в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей.