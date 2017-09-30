Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили срочно отправился в село Кумурдо (регион Самцхе-Джавахети), где произошла драка между местными жителями и полицией, сообщает «Спутник Грузия».

Региональные СМИ пишут, что местные жители собирались установить каменный крест во дворе местной церкви, на могилах своих предков, но полиция не пропустила их на территорию, сославшись на соответствующий приказ.

Местные жители стали возмущаться. В результате спор перерос в драку, после чего на место прибыл спецназ.

Прибывший в Кумурдо министр уже встретился с местным населением, после чего отправился навести пострадавших, среди которых есть и полицейские.

Местные жители хотели установить крест на том месте, где захоронили останки людей, обнаруженные во время реставрации храма X века, которая началась в 2016 году. Останки были захоронены во дворе храма после переговоров с грузинским и армянским духовентством. Село Кумурдо — одно из сел региона Самцхе-Джавахети, где проживают много армян.

Сам храм является культурным наследием Грузии. Патрульную полицию вызвала охранная полиция.