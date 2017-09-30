Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки поделился мнением по поводу своей дальнейшей карьеры.

Хорватский специалист в интервью Telesport сказал, что хочет достичь еще больших успехов.

Он сказал: «Если я хочу развиваться как главный тренер, тогда мне надо идти вперед. Поэтому, я должен буду прислушиваться к своему сердцу. Считаю, что для еще больших успехов и знаний у меня есть потенциал».

Зарубежный главный тренер сказал, что в Азербайджане не так много талантливых игроков: «Я хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Здесь существуют много футбольных школ. Одна из них принадлежит «Манчестер Юнайтед». Футболисты сборной выступают в местных клубах, они хорошие игроки. Но для них трудно провести большую работу, состоять в серьезной конкуренции».

Р.Просинечки отметил, что работа главного тренера сборной отличается от руководства клубом. По словам опытного специалиста, это разные вещи: «В сборной мы знаем, что нам необходимо выбрать 20 лучших игроков, потом мы должны их так настроить, чтобы они максимально использовали свои позиции. Наряду с этим, мы должны создать для них необходимую атмосферу. Все это нелегко».

Вместе с этим, главный тренер назвал стороны работы руководителем клуба, которые в 10 раз сложнее руководства сборной: «В клубе главный тренер на протяжении всего года остается под давлением общественности, СМИ и руководства. И конечно же, все знают работу главного тренера лучше него самого».

Р.Просинечки также коснулся и тонкостей работы главного тренера: «Главный тренер не должен быть жестким. Но в то же время недопустимо сдаваться игрокам. Просто нужно уметь сделать футболистов счастливыми. Считаю, что мне, как главному тренеру удалось создать баланс между игроками, руководством, СМИ и болельщиками. Понятно, что без поддержки, это сделать у вас не получится. К примеру, если лучший игрок не попадает в состав, тогда можно разгневать болельщиков и прессу. По этой причине тренерам необходимо построить со всеми дружеские и теплые отношения. У главного тренера всегда бывает любимый игрок. Но когда игрок начинает говорить руками, всему приходит конец. Вот поэтому работа тренера интересная, но и трудная. Потому что находишься в центре всеобщего внимания. Но мне это очень нравится».

48-летний специалист выразил удовлетворение Бакинской жизнью. По его мнению, столица Азербайджана феноменальный и невероятно красивый город для жизни: «Люди думают, что это далекий, экзотический и дивный город. Но это настоящий европейский мегаполис. Здесь есть все возможности как и в других европейских столицах. Приспособиться к жизни в Баку для меня было непроблематичным. Я без желания на то семьи ни в какой город не поеду. Семья для меня очень важна».

Как передает Репорт, главный тренер также похвалил своего переводчика Айдына Рустамова и азербайджанских водителей: «У меня есть переводчик отлично владеющий немецким языком».

Отметим, что 3-летний контракт Роберта Просинечки с АФФА истекает в декабре.