Представители гражданской гвардии Испании проводят операцию по приостановке работы всех информационных ресурсов, связанных с запланированным на 1 октября референдумом о независимости Каталонии, — это касается как сайтов для электронного онлайн-голосования, так и сайтов с результатами референдума, заявил журналистам официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло, передает РИА Новости.

«В настоящее время гражданской гвардией проводится операция в Центре технологий согласно инструкциям Верховного суда Каталонии по временной приостановке всех информационных ресурсов, которые связаны с организацией референдума. Это значит, что все программы, приложения, которые могут позволить установить связь между различными избирательными участками, будут приостановлены», — сказал он на встрече с журналистами.

По словам представителя правительства Испании, также не будет работать «ни один ресурс, который позволил бы проголосовать онлайн, или ресурс, который показывал бы гипотетические результаты гипотетического голосования».