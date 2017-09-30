Команда Азербайджана по дзюдо взяла старт в Гран-при в Загребе.

Как сообщает АзерТадж, Мехман Садигов в весовой категории 60 кг начал с победы над немцем Максимилианом Хейдером, затем чисто выиграл у Луки Мхеидзе из Франции. В четвертьфинале он уступил иппоном грузину Амирану Папинашвили, переключившись на утешение.

В первой схватке Мехман превзошел британца Эшли Маккензи (вадза-ари). В схватке за бронзу Садигов чисто проиграл россиянину Альберту Огузову, заняв пятое место.

В этом же весе Давуд Мамедсой выиграл британца Самуэля Халла (вадза-ари), но дальше проиграл Ахмеду Каба из Турции. Все решила оценка «вадза-ари».

В женском зачете все спортсменки сборной уступили после первых схваток, пропустив броски на «вадза-ари». Базаррагча Эрденебат (48 кг) проиграла бразильянке Габриэле Чибана, Буянхышыг Пуревсурен (52 кг) потерпела поражение от еще одной представительницы Бразилии Джессике Перейра, а Ичинхорло Мунхцедев (57 кг) не смогла справиться с Кайей Кайзер из Словении.