Сторонники единства Испании вышли в субботу на митинг протеста против референдума о независимости Каталонии. Собрание проходит перед зданием каталонского Женералитата в Барселоне, где находится правительство автономного сообщества, передает ТАСС.

Митинг проводится на площади святого Иакова в Готическом квартале — старинной части Барселоны с узкими улицами и исторической застройкой. Там на ограниченном пространстве расположены здания региональной администрации и барселонской мэрии. Поддержать единство королевства вышли около несколько сотен человек — не слишком просторная площадь так и не была заполнена.

Толпа вышла к зданию каталонского Женералитата с флагами Испании и лоялистскими знаменами Каталонии с красно-желтым полотном, но без звезды в синем или желтом треугольнике, которая служит отличительным признаком сепаратистских флагов. Собравшиеся скандировали призывы к единству Испании и выкрикивали угрозы в адрес каталонского руководства.