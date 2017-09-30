Курение для заключенных во всех тюрьмах Эстонии будет запрещено с 1 октября согласно постановлению, подписанному год назад министром юстиции страны Урмасом Рейнсалу.

По мнению министра, курение не относится к числу основных прав человека, в то же время нельзя допустить, чтобы персонал и заключенные оказывались в положении, при котором они не могут избежать вдыхания табачного дыма.

«Запрет на курение в тюрьмах направлен как на защиту здоровья самих заключенных и арестованных, так и персонала тюрем, а также на обеспечение безопасности и порядка», — приводит «Интерфакс» слова министра.

Рейнсалу подчеркнул, что каждый имеет право находиться в среде, свободной от табачного дыма.

В качестве мотивации для того, чтобы бросить курить, в тюрьмах Эстонии для некурящих вводится дополнительное время для занятий спортом и просмотра телевидения. Кроме этого, некурящим будут предлагать более здоровую пищу и дополнительные продукты питания в магазине.