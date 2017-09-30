Бывший президент Всероссийского азербайджанского конгресса, академик Мамедбагир Алиев избран членом Президиума Российской академии наук.

Как сообщает АПА, информация об этом размещена на сайте Российской академии наук.

28 сентября в Российской академии наук было проведено общее заседание, на котором был избран новый состав Президиума академии. В ходе голосования были определены 79 академиков в Президиум, среди которых Мамедбагир Алиев. За М.Алиева проголосовали 1030, против 77 человек.

В Президиум вошли лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров, ректор МГУ Виктор Садовничий и заместитель министра образования и науки Григорий Трубников.

Заслуженный деятель науки России Мамедбагир Алиев является директором Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии.

Новым президентом Российской академии наук избран директор Института прикладной физики РАН, 62-летний академик Александр Сергеев. Он набрал 1045 голосов, академик Роберт Нигматулин – 412 голосов.

11 человек были избраны вице-президентами академии.