Кибератаки стали сегодня частью реальной войны.

Как передает aysor.am, об этом заявил сегодня журналистам эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян в ходе обсуждения на тему «Вопросы эффективного противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам в современных условиях».

«В некоторых случаях кибератакти наносят серьезный инфраструктурный ущерб . Во время карабахской войны можно было видеть различные проявлении гибридной войны», — сказал Самвел Мартиросян.

Он отметил, что нынешние технические средства позволяют переносить конфликт в глубокий тыл противника.

«Можно сказать, что сегодня все войны имеют элементы гибридной войны. К примеру, в случае карабахского конфликта самым крупным элементом гибридной войны является информационная война. У Армении есть опыт ведения подобной войны. Фактически, с тех пор как начался конфликт, идет информационная война, которая с 2000-х перешла в глобальную сеть», — отметил эксперт.

В качестве примера он отметил, что самое сильное столкновение между армянским и азербайджанским фронтами имело место в 2012 году, когда произошла экстрадиция Рамиля Сафарова.

«Произошло фактическое столкновение. В ходе этого серьезно пострадали обе стороны. В это время армянская сторона осуществляла более агрессивные действия», — напомнил эксперт.

Он добавил, что в сфере кибератак Азербайджану помогает Турция, которая имеет серьезный потенциал.

«В последние один-два года Азербайджан формирует киберотряды, мы должны это учесть. А в нашем случае, во время каждого призыва наша армия заявляет об укомплектовании кибервойск. Таким образом, обе стороны милитаризируют киберпространство», — заявил Самвел Мартиросян.