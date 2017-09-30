На пост главы Дагестана рассматриваются несколько кандидатов, в том числе первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов и бывший руководитель региона Магомедсалам Магомедов.

Об этом сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ранее написал заявление об уходе, но не получил подтверждения от Кремля.

«Главе государства предложено несколько кандидатур, но решение им пока не озвучено», — сказал источник.

Собеседник агентства не стал опровергать, что в числе возможных замен Абдулатипова есть первый заместитель Росгвардии Сергей Меликов, о котором говорили политологи.

«Некорректно говорить о том, что он является главной кандидатурой, несмотря на то, что он из силовых структур, что важно для такого региона, как Дагестан, с учетом его специфики», — пояснил источник.

«Возвращение (Магомедсалама) Магомедова также вполне вероятно», — добавил собеседник агентства.