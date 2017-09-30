В Эстонии стартовали учения военизированной добровольческой организации Kaitseliit Sibul 2017.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Маневры проходят на центральном полигоне Сил обороны близ города Тапа совместно с боевой группой НАТО.

В пресс-службе организации рассказали, что на учениях будут отрабатываться навыки боевой деятельности в условиях конвенциональной войны. В частности, боевые и тыловые роты Южного округа Kaitseliit будут вести оборонительные бои против наступающих на них пехотных подразделений, поддерживаемых боевой группой НАТО.

Планируется, что учения завершатся 1 октября.