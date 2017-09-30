Представители Международного комитета красного креста (МККК) встретились с лицами, которые в результате нагорно-карабахского конфликта содержатся у сторон этого конфликта.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители структуры в сентябре в очередной раз посетили лиц, которые были задержаны в результате нагорно-карабахского конфликта:

«Мы регулярно посещаем лиц, задержанных в результате конфликта. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями».