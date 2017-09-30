Крупнейший в мире крытый исторический рынок Аль-Мадина возобновил работу в Алеппо.

Как передает ТАСС, пока открыты всего 20 лавок, но планы по восстановлению объекта исторического наследия расписаны на десять лет вперед, сообщили журналистам вернувшиеся хозяева торговых рядов и мастерских.

«Я один остался в Алеппо, кто умеет делать ковры. Я спрятал станок у себя дома, когда тут были террористы, а вот теперь, наконец, все на своем месте. Все возвращаются, уже 20 лавок открылось», — рассказал хозяин мастерской по изготовлению ковров Амар Руваз.

По словам Мухаммада Хабажа, который делает подносы ручной работы, планы по восстановлению рынка расписаны на десять лет вперед. «Я пятьдесят лет работал на этом месте и никуда отсюда уходить не собираюсь. Пока удалось восстановить процентов пять построек, но план работ на десять лет расписан», — уточнил он.

Аль-Мадина является крупнейшим в мире крытым историческим рынком. Общая протяженность торговых и ремесленных рядов 13 километров. Аль-Мадина включает несколько более мелких рынков, большинство из которых существует с 14 века и имеют собственные имена в соответствии с названиями профессий, ремесел или товаров: рынок мыла, шерсти, кожи и т.д. 30 лет назад в составе Старого города Алеппо рынок Аль-Мадина был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.