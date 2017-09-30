«Лица, называющие себя оппозиционерами, газеты, агентства, НПО должны уважать законодательство Азербайджана и не нарушать требования таможенного и налогового законодательств».

Как сообщает АПА, об этом заявил генеральный прокурор Закир Гаралов.

Генпрокурор отметил, что когда оппозиция и НПО не могут получить деньги от внешних сторонников внутри страны в рамках закона, тогда они отправляются в иностранные государства с намерением получить деньги и привезти их в Азербайджан незаконными путями: «Однако мы предотвращаем это».