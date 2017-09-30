Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что его американский коллега Дональд Трамп одержим им.

«Дональд Трамп каждый день мне что-то говорит, Дональд Трамп одержим Николасом Мадуро, это потому что я рабочий человек, а он привык злоупотреблять в отношении рабочих и женщин. Это все из-за этого же, правда», — заявил Мадуро в ходе своего выступления в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

При этом, считает Мадуро, глава США мог бы больше внимания уделять проблемам Пуэрто-Рико после прохождения урагана «Мария». «Ужасная трагедия, которую переживает народ Пуэрто-Рико, а Дональд Трамп к ним все не едет. Посвяти себя управлению своей страной, которой ты руководишь весьма плохо, конфликты и конфликты, и никакой из них ты не решаешь», – заметил венесуэльский лидер.

Мадуро заверил, что он полон сил для борьбы, особенно когда американский лидер называет его диктатором. «Этот народ (Венесуэлы) не может попасть в руки такому магнату, как Дональд Трамп», – заметил он.