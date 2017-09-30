В 2018 году планируется подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков на третьем Каспийском медиафоруме в Астрахани, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Каспийское направление российской внешней политики сейчас активизируется. Те, кто отслеживает новости, видят, что эта тема фигурирует и в переговорах нашего президента, и в переговорах министра иностранных дел, когда они встречаются с коллегами из прикаспийских государств», — заявил И.Братчиков.

По словам посла по особым поручениям, одной из целей нынешней встречи является «подведение черты под долгими переговорами» о правовом статусе Каспийского моря.

«Мы рассчитываем, что в Казахстане в следующем году Конвенция будет подписана», — сказал он, подчеркнув, что при подписании документа будут учтены интересы субъектов России.