«В деятельности информационного агентства «Туран» каких-либо ограничений нет»

Как сообщает АПА, об этом сегодня журналистам сказал генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

З.Гаралов отметил, что любой налогоплательщик не должен нарушать требования налогового законодательства.

Отметим, в распространенной Министерством налогов 25 августа информации говорится, что на основе результатов проверки в ООО «Информационное агентство Туран», проведенной с целью выявления наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты в госбюджет налогов в крупном размере в Следственном управлении Департамента предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов).

В ходе следствия было установлено, что директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев, злоупотребив служебными полномочиями, взяв на себя обязанности по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и лично ведя предпринимательскую деятельность, нарушил требования закона Азербайджанской Республики «О грантах».

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что М.Алиев в 2010-2014 годах занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, получил доход 148 310 манатов, по грантовым соглашениям, не прошедшим госрегистрацию, чем нанес весомый ущерб интересам государства, а в 2010-2016 годах он уклонился от уплаты госбюджет налога на прибыль в сумме 60 080 манатов, указав в налоговой декларации не соответствующие действительности цифры.

Напомним, директор информагентства «Туран» Мехман Алиев был арестован 25 августа. 11 сентября избранная в его отношении мера пресечения в виде ареста была изменена. Ясамалский районный суд обеспечил ходатайство об изменении избранной в отношении Мехмана Алиева меры пресечения в виде ареста на домашний арест под подписку о невыезде.

В отношении Мехмана Алиева было возбуждено уголовное дело по статьям 192.1 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.