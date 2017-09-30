Баку объявил в международный розыск граждан Турции, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

«Группа граждан Турции совершила визит в оккупированный армянами Нагорный Карабах, продемонстрировав тем самым неуважение к территориальной целостности Азербайджана. В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, эти лица объявлены в международный розыск», — подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами.

По его словам, действия этих граждан не отражают позицию турецкого государства.

«Эти граждане и раньше были известны своей проармянской позицией и представляли террористическую организацию – курдскую рабочую партию, пропагандируя создание независимого курдского государства. Среди них есть бывший парламентарий, писатель и телеведущий. Все демонстрирующие неуважение к территориальной целостности будут привлекаться к уголовной ответственности», — сказал генпрокурор Азербайджана.

22 сентября группа граждан Турции — Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу, бывший депутат Уфук Урас, писатель и ведущий Эрол Катырчыоглу — совершили незаконный визит в Нагорный Карабах и выступили с антиазербайджанскими и антитурецкими призывами.