Курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Как передает РИА Новости, соответствующий меморандум, опубликованный на сайте минфина США, подписал президент Дональд Трамп.

Тиллерсон, в частности, будет отвечать за закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при предыдущем президенте США Бараке Обаме из-за ситуации на Украине. Кроме того, он будет курировать исполнение ряда статей закона о санкциях, введенных против Москвы из-за якобы имевших место кибератак.

Госсекретарь США также станет принимать решения о выдаче виз лицам, которые «наносят ущерб кибербезопасности», действуя в интересах России.