США и Южная Корея провели первые совместные учения по противовоздушной обороне средствами ближнего действия на Корейском полуострове.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Тихоокеанского командования Соединенных Штатов.

По его данным, в учениях были задействованы солдаты 6-го батальона артиллерийского полка 52-й воздушной дивизии совместно с военнослужащими Южной Кореи. Дата учений и численность личного состава не уточняется.

«Эти учения позволили войскам Республики Корея и США ознакомиться с системами и средствами вооружений друг друга, чтобы в конечном итоге выстроить прочное партнерство между двумя воинскими частями», — отмечается в сообщении.

Отработка взаимодействия войск двух союзнических стран проходила на фоне угрозы военного конфликта на Корейском полуострове из-за острого противостояния между США и КНДР, которые формально находятся в состоянии войны после конфликта в Корее 1950-1953 годов. Трехлетняя война окончилась подписанием соглашения о перемирии, и все попытки КНДР заменить его потом соглашением о мире США были фактически проигнорированы.

Под предлогом защиты от угрозы США Пхеньян проводит испытания баллистических ракет и ядерных боезарядов к ним, предупреждая, что может пойти на превентивный удар против Америки.