Спецпрокурор США Роберт Мюллер начал допрашивать сотрудников Белого дома в рамках дела о приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы.

Как передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Fox News, представители команды спецпрокурора в четверг провели беседу с отставным генералом Китом Келлоггом, который возглавляет аппарат сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме. Как отмечает Fox News, беседа касалась в том числе Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным телеканала, во время встречи со следователями Келлоггу были показаны некие документы, касающиеся расследования предполагаемых связей Флинна с РФ.

Флинн вынужден был подать в феврале в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщает телеканал, Флинн был одним из тех, кто привел Келлогга в команду Трампа.

В настоящее время в связи с вмешательством РФ в американские выборы расследования проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.