Президент США Дональд Трамп принял отставку министра здравоохранения Томаса Прайса на фоне скандала вокруг перелетов последнего за счет налогоплательщиков, сообщил Белый дом.

Как передает РИА Новости, по словам пресс-секретаря президента Трампа, министр подал прошение об отставке в пятницу, и президент принял его. Исполнять обязанности министра здравоохранения временно будет Дон Райт, до настоящего времени занимавший пост заместителя Прайса.

Прайс официально остается главой ведомства до полуночи субботы.

Ранее стало известно, что Прайс для осуществления министерских поездок по стране нанимал за казенный счет частные самолеты, вместо того, чтобы пользоваться более дешевыми обычными пассажирскими рейсами. После этого министр пообещал возместить бюджету расходы из личных средств.