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В Киеве утверждают о российских военных, оставшихся в Белоруссии

Глава Генштаба Украины генерал армии Виктор Муженко в интервью Reuters заявил, что Россия оставила часть своих военных после учений «Запад-2017» на территории Белоруссии вопреки обещанию так не делать.

По его словам, Россия умышленно занизила число своих военных, прибывших на территорию Белоруссии, и на самом деле вывела лишь малую их долю по окончанию военных учений.

«У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько единиц из объявленных 12 500 военнослужащих, из которых 3000 были русскими, но их было значительно больше там», — отметил Муженко.

При этом ранее минобороны Белоруссии заявило, что все российские военные и их оборудование покинули территорию страны.

Представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что размах учений «Запад-2017» действительно «значительно превысили» то, что Россия объявляла перед учениями.

Дата: 2017/09/30 0:30

Раздел: Бывший СССР

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