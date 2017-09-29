29 сентября в Центре Гейдара Алиева прошла торжественная церемония по случаю 25-летнего юбилея со дня создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК).

Исполнительный президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич в своем выступлении на церемонии сказал:

Если взглянуть на 25-летнюю историю, то увидим, что успехи, достигнутые азербайджанским народом в области спорта, фантастические. Вы на Европейских играх выиграли большое количество медалей. Число же медалей, завоеванных на Играх исламской солидарности, было еще больше. Господин президент здесь отметил, что на Олимпийских играх было завоевано 18 медалей. Это еще раз свидетельствует о том, что вы достигли поставленной перед собой общей цели. Развивая спорт на национальном уровне, стараясь для дальнейшей массовости спорта внутри общества, Вы открыли своего рода новую страницу. Сердечно поздравляю Вас по этому случаю, поздравляю ваше 25-летие! Вы провели отличную работу.

Второй момент. Вы провели в Баку первые Европейские игры. В действительности, мы хорошо понимаем какой большой вклад Вы внесли в Европейское спортивное движение, Олимпийское движение в Европе, мы видим это. Очередные Игры мы проведем в городе Минске. Однако Азербайджан был первым, он первым организовал Игры. Это стало вкладом, внесенным вами в будущее Олимпийских игр. Большое спасибо. Это было успехом, который высоко оценивается.

Третий момент. Я отмечаю это здесь с чувством гордости. Я здесь выступаю в этом Центре. Этот Центр носит имя созидателя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, Вашего отца. Он является олицетворением прошлого и настоящего периода Азербайджана. Естественно, что многие успехи для Вашего народа были достигнуты в это время. Например, в нашей стране мероприятия такого рода бывают короткими, длятся несколько дней. Однако проведение подобных мероприятий, организация различных международных соревнований приняло у Вас циклический характер. Мы знаем, что в ближайшее время Вы также проведете спортивный фестиваль среди молодежи, будете хозяином других мероприятий.