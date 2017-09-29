29 сентября в Центре Гейдара Алиева прошла торжественная церемония по случаю 25-летнего юбилея со дня создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие глава государства Азербайджана, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Участники юбилейной церемонии тепло встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Глава государства, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью.

В Азербайджане успешно, стремительно развивается Олимпийское движение и спорт. Aзербайджан известен в мире, как спортивная страна. Спорт является государственной политикой в Aзербайджане. Проводя политику в этом направлении, государство смогло добиться всестороннего развития спорта. Должен отметить, что все соответствующие структуры, Национальный Олимпийский Комитет, Министерство молодежи и спорта, спортивные общества, федерации преследуют цель дальнейшего развития спорта в Азербайджане, более широкого размаха массовости спорта, чтобы наши спортсмены чаще радовали нас на международных соревнованиях. В результате этой совместной деятельности и благодаря координации всех структур, ответственных за спорт, Aзербайджан достиг очень больших успехов в спортивной сфере на международной арене.

Конечно, мы в первую очередь должны были создать условия для занятия спортом. И за счет государственных инвестиций в Азербайджане были построены и сданы в эксплуатацию многочисленные Олимпийские спортивные сооружения. Достаточно лишь отметить, что в регионах Азербайджана построены до 50 современных Олимпийских спортивных комплексов. А в Баку сегодня существует самая современная спортивная инфраструктура. Капитально отремонтированы спортивные объекты, построенные в предыдущие годы, в то же время в последние годы были возведены несколько крупных стадионов, спортивных залов. Среди них я, конечно, должен отметить Олимпийский стадион примерно на 70 тысяч зрительских мест. Строительство таких современных спортивных объектов, как Национальная гимнастическая арена, Дворец водного спорта и Бакинский стрелковый центр также требовало вложения крупных инвестиций. В Баку также действует спортивный городок. Одним словом, средства, вложенные в последние годы в развитие спорта, инфраструктурные проекты как в регионах, так и в Баку дают свои плоды.

Конечно, мы гордимся достижениями, завоеванными в спорте. Ведь наши спортсмены достойно представляют нашу страну на международной арене. Aзербайджан впервые как независимое государство принял участие в Летних Олимпийских играх в 1996 году и завоевал тогда всего одну медаль. Через 20 лет после этого на Летних Олимпийских играх в Рио азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей и по количеству медалей в командном зачете Азербайджан был удостоен 14-го места. Этот прогресс – наилучший фактор, свидетельствующий о развитии спорта. Ведь от Олимпиады к Олимпиаде количество наших медалей увеличилось и завоевание 18 медалей, действительно, очень большое историческое достижение.

В то же время, азербайджанские спортсмены достигли больших успехов на чемпионатах Европы и мира. B этом году два наших спортсмена в третий раз стали чемпионами мира по вольной борьбе и боксу. И это – историческое достижение. Одним словом, сегодня Азербайджан одна из стран, имеющих мощный спортивный потенциал. Мы комплексно подходим к вопросу как инфраструктуры, так и подготовки спортсменов, воспитания молодых спортсменов. Еще раз хочу отметить, что все соответствующие структуры бьют в одну точку, служат единой цели и именно поэтому мы смогли завоевать эти достижения в спорте.

Мы активно участвуем на международной арене в рамках Международного Олимпийского Комитета, Европейских Олимпийских комитетов. У нас прекрасные связи с международными федерациями. Неслучайно, что в Азербайджане, можно сказать, несколько раз в год проводятся престижные международные соревнования. В эти дни в городе Баку проходит чемпионат Европы по женскому волейболу. Проведение международных соревнований в Азербайджане стало уже традицией. Мы привыкли к этому, и это, конечно, показывает потенциал нашей страны, а также отражает веру в нас международных федераций. Сегодня я особо хотел бы отметить престижные соревнования среди этих спортивных мероприятий. B Баку два раза прошли соревнования Формулы-1. По зрительской аудитории это, наверное, второе спортивное соревнование после Летних Олимпийских Игр. Аудитория этих соревнований — 500 миллионов человек. Соревнования Формулы-1, два раза проведенные в Баку, уже заняли достойное место среди соревнований Формула-1. Ведь это — городские соревнования, и для зрителей, и для телезрителей, наблюдавших за этими соревнованиями по телевидению соревнования проходят более интересно, и, в то же время, красоту нашего города видят полмиллиарда человек.

В Азербайджане проводятся чемпионаты мира, Европы. Конечно, я должен особо отметить первые Европейские игры, проведенные в 2015 году. Хочу еще раз выразить признательность руководителям и членам Европейских Олимпийских Комитетов, принявшим это решение. Принятие этого решения позволило нам провести эти Игры, продемонстрировать свои возможности и, таким образом, дать старт Европейским играм. Вы знаете, что у нас было всего два с половиной года для подготовки, и могу сказать, что эти игры за короткий срок были проведены на уровне Летних Олимпийских игр. В этих Играх в Баку приняли участие 50 стран, более 5 тысяч спортсменов, тысячи членов делегаций, гостей. Должен также отметить, что Азербайджан показал на этих играх очень хорошие результаты, наши спортсмены заняли второго места в командном зачете. Мы все помним эти Игры, это был прекрасный праздник спорта и дружбы. Уверен, что атмосфера тех дней и впредь не сотрется из нашей памяти. Накопив прекрасный опыт, Азербайджан успешно провел в этом году IV Игры исламской солидарности. B этих Играх приняли участие 54 страны, свыше трех тысяч спортсменов. И на этих Играх азербайджанские спортсмены продемонстрировали свою силу и смогли занять первое место в командном зачете среди 54 стран. И эти Игры прошли с большим успехом. Уверен, что спортсмены и гости, принявшие участие как в Европейских играх, так и в Играх исламской солидарности, возвратились на родину с самыми прекрасными впечатлениями.

Проведение этих Игр демонстрирует и потенциал нашей страны, и нашу политику, и наши возможности. Потому что, эти Игры не просто спортивные соревнования. Спорт — это важный фактор, укрепляющий дружбу, усиливающий отношения между народами. Проведение в этом городе всего за два года как Европейских, так и Исламских игр должен быть воспринят как очередной вклад, внесенный нами в межцивилизационный диалог.

Вы знаете, что Азербайджан в этом направлении проводит очень большую работу в мировом масштабе. Азербайджан сегодня подтвердил себя в качестве одного из центров мультикультурализма в мире. Мы объявили прошлый год в Азербайджане «Годом мультикультурализма». А этот год – «Год Исламской солидарности». Между двумя этими инициативами есть тесная связь. То есть, этой инициативой мы демонстрируем и акцентируем, что все вопросы в мире должны быть решены в условиях взаимопонимания, сотрудничества. Именно Азербайджан в 2008 году дал старт «Бакинскому процессу». Сегодня «Бакинский процесс» – это очень широкое движение, поддерживаемое ООН. В 2008 году именно Азербайджан пригласил на Форум министров культуры Совета Европы министров культуры стран-членов Организации Исламского Сотрудничества. Таким образом, впервые обе организации провели совместно форум. «Бакинский процесс» с тех пор прошел очень большой путь и сегодня весьма высоко оценивается на международной арене.

То есть, спорт, как важный фактор общественной жизни, разумеется, и впредь будет играть свою роль. Проведя спортивные соревнования, Азербайджан, безусловно, преследует также и такую цель, чтобы отношения между народами, между странами выстраивались на основе взаимного доверия и уважения.

Сегодняшняя церемония представляет для меня особое значение. Так как я в течение 20 лет осуществляю деятельность в качестве президента Национального Олимпийского Комитета Азербайджана. В 1997 году азербайджанская спортивная общественность оказала мне это доверие. Считаю, что эту почетную миссию я выполняю до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что спустя шесть лет я был избран Президентом страны. Конечно, моя ответственность во много возросла. Однако как президент Национального олимпийского комитета я стараюсь уделять внимание всем вопросам, связанным с развитием спорта. Можно сказать, что все соревнования спортсменов находятся в центре внимания. По мере возможности я слежу за этими соревнованиями. Постоянно интересуюсь заботами, проблемами спортсменов. Более 20 лет моей жизни уже посвящено Олимпийскому движению, спорту.

Должен также отметить, что в Азербайджане государственные и общественные организации принимают активное участие в решении бытовых проблем спортсменов. Ежегодно по итогам года более двадцати самым известным спортсменам государство предоставляет квартиры, другие награды, пенсии. То есть, мы постоянно стараемся поддерживать наших спортсменов. Потому что спорт сегодня стал очень важным общественным фактором в Азербайджане, нашем обществе.

Быть спортсменом очень почетно. К спортсменам очень большое уважение в обществе. Также должен отметить, что наши спортсмены достойно ведут себя как на спортивных соревнованиях, так и в быту. Спортсмены, их успехи, поддержка, оказываемая им государством, разумеется, привлекают в спортивные секции также детей. Так как дети видят, что если ты достигнешь больших успехов в спорте, тогда и народ, и государство будут тебя высоко ценить.

Таким образом, сегодня в Азербайджане также успешно развивается юниорский, детский спорт. Как я отметил, во всех регионах есть прекрасные условия для занятия спортом. Успешное выступление наших чемпионов, их победы, конечно же, привлекают к спорту как молодежь, так и детей. Каждый раз, когда наши спортсмены поднимают наш флаг на международных соревнованиях, каждый патриот-азербайджанец по праву испытывает чувство гордости. Еще раз хочу выразить признательность азербайджанским спортсменам за эти победы, за эту радость победы, которую они дарят нашему народу.

В заключение своего выступления хотел бы также коснуться еще одного вопроса. Сегодня мы в Азербайджане, как бы привыкли к нашим спортивным успехам. Некоторые считают, что так и должно быть. Мы должны также оглянуться в прошлое, сравнить и увидеть, что если по числу медалей Азербайджан, который не является такой уж большой страной и не имеет такого большого населения, на Олимпийский играх в Рио был удостоен 14-го места, то это действительно исторический успех.

У нас всегда были сильные спортсмены. И в советское время спортсмены Азербайджана достойно представляли наш народ в сборных командах СССР. Однако, нынешние достижения несравнимо отличаются от тех успехов.

Сегодня мы как независимое государство по числу медалей находимся на 14-м месте в мировом масштабе. За счет чего это стало возможно? Разумеется, за счет проделанной работы, проводимой нами политики – об этом я уже высказал свое мнение. Я отметил часть проделанной работы. Однако основная причина и главный его источник — это наша независимость. Мы 26 лет живем как независимая страна, наша судьба в наших собственных руках. Азербайджанский народ, его воля сегодня определяют нашу политику. Независимый Азербайджан, проводящий независимую политику, добился успехов как во всех сферах, в том числе в области спорта.

Несколько дней назад Всемирный экономический форум в Давосе, являющийся ведущей экономической структурой мира, обнародовал индекс конкурентоспособности экономик стран. Азербайджан, продвинувшись на две ступени в течение года, поднялся с 37-го на 35-е место. И это первое место на пространстве СНГ. То есть, были исследованы экономики около 140 стран. Среди них Азербайджан – молодое независимое государство занимает 35-е место. За счет чего это стало возможно? За счет продуманной политики, за счет единства народа и власти. В основе этого лежит наша независимость. Наша независимость – самое большое наше счастье, самое большое наше достояние. Сегодня большинство наших спортсменов, завоевывающих медали, приумножающих нашу спортивную славу в мире, родились в период независимости, все они сформировались в период независимости.

Азербайджан и впредь будет успешно идти по пути независимости. В будущем наших спортивных успехов будет еще больше.