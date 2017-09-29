Уполномоченный по правам человека Азербайджана Эльмира Сулейманова приняла участие в организованной омбудсменом Турции в Стамбуле Международной конференции омбудсменов.

Как сообщили Trend в пятницу в Аппарате омбудсмена, на мероприятии, в котором приняли участие омбудсмены из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы, выступил с вступительной речью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После вступительной речи омбудсмен Азербайджана встретилась с президентом Турции.

Эльмира Сулейманова, выступив на мероприятии, подробно проинформировала участников о деятельности института омбудсмена в Азербайджане, рассказала о положительном опыте по эффективной защите прав человека.

Также омбудсмен рассказала участникам конференции об оккупации вооруженными силами Армении 20 процентов территорий Азербайджана, в результате которой более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, были изгнаны из родных очагов, о массовом нарушении их прав, о том, что мирное население Азербайджана регулярно подвергается вооруженным атакам ВС Армении.