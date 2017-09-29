В сегодняшнем четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Турции в трех партиях победила команду России.
Напомним, Россия является действующим чемпионом Европы.
В полуфинале сборная Турции встретится с Сербией.
В сегодняшнем четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Турции в трех партиях победила команду России.
Напомним, Россия является действующим чемпионом Европы.
В полуфинале сборная Турции встретится с Сербией.
Дата: 2017/09/29 22:31
Раздел: Азербайджан, Спорт
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