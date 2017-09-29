Политика Алексея Навального отпустили из полиции, где он находился более 10 часов. Об этом в твиттере сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Адвокат Ольга Михайлова рассказала «Интерфаксу», что на Навального составили протокол о неоднократном нарушении организации проведения мероприятия.

«Нам предъявили наконец-то протокол и отпустили. Суд будет 2 октября в Симоновском суде Москвы в 15:00», — сказала Михайлова.

Читайте также: В Москве задержали Навального