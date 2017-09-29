Ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий рассказал изданию «Вестник Кавказа» о перспективах расширения сотрудничества Бакинского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова с другими странами.
Ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий рассказал изданию «Вестник Кавказа» о перспективах расширения сотрудничества Бакинского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова с другими странами.
Дата: 2017/09/29 21:06
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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