Число жертв разрушительного землетрясения 19 сентября в Мексике продолжает расти: к настоящему времени из-под завалов были извлечены тела 355 погибших. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте, передает ТАСС.

«Всего по стране 355 погибших: 214 в Мехико, 74 в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, шесть — в Герреро, один — в Оахаке», — написал Пуэнте. В Мехико продолжается разбор завалов на месте обрушившихся зданий. В больницах до сих пор остаются порядка 400 пострадавших, состояние около 60 из них оценивается как тяжелое.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 12 километрах к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий землетрясения в ряде регионов страны потребуется более двух миллиардов долларов.