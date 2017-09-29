Правительство Грузии максимально содействует привлечению в страну инвестиций и всегда открыта для азербайджанских бизнесменов, сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе CEO Lunch Tbilisi, проведенного в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia.

«Рассчитываю, что и грузинские бизнесмены расширят свою деятельность в Азербайджане», — сказал премьер-министр, которого цитирует «Тренд».

Квирикашвили поприветствовал создание компании Caspian Energy Georgia, отметив, что эта организация сыграет значимую роль в развитии грузино-азербайджанских торгово-экономических связей. По его словам, в условиях большой палитры возможностей, такие встречи приобретают особое значение и позволяют представителям бизнеса лучше узнать друг друга, обсудить совместные перспективные проекты. Премьер-министр Грузии также поблагодарил организаторов сегодняшней встречи, подчеркнув, что отныне такие встречи станут регулярными.

«Это будет способствовать зарождению новых бизнес-инициатив, расширению контактов не только бизнесменов Грузии и Азербайджана, но и представителей других стран», — сказал он.

Касаясь двусторонних отношений, премьер-министр заявил, что Грузия и Азербайджан являются не только стратегическими партнерами. «Сотрудничая во многих крупных проектах, мы вместе строим еще более стабильный и развитый регион. Мы также вносим вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, соединяя регионы и рынки. Эти связи и сотрудничество являются плацдармом экономического возрождения и процветания, а также стабильности», — сказал он.