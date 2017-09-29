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В России солдат открыл огонь по сослуживцам из автомата, трое убиты

Военнослужащий в Амурской области открыл огонь по сослуживцам, сообщили в Министерстве обороны, передает РИА «Новости».

«На полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Мужчина скрылся с полигона, ведутся его поиски. В данный момент рассматриваются все версии произошедшего, включая нервный срыв.

Дата: 2017/09/29 19:48

Раздел: Бывший СССР

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