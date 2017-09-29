Новейший китайский истребитель пятого (по западной номенклатуре) поколения J-20 официально принят на вооружение Военно-воздушных сил КНР. Об этом сообщает российский интернет-портал «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Летные испытания проводятся согласно расписанию», — заявил представитель министерства национальной обороны У Цянь (Wu Qian).

Китайская компания Chengdu Aerospace Corporation начала разработку J-20 в январе 2002-го. Первый прототип истребителя взлетел в 2011-м, публике самолет представлен в ноябре 2016-го.