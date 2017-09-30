У ведущей новостей телеканала News 4 Натали Паскареллы (Natalie Pasquarella) во время прямого эфира отошли воды. Об этом, как сообщает российский интернет-портал Лента.ру, говорится на сайте канала.

Четверо ведущих новостей обсуждали новость об увеличении лимита на количество знаков в Twitter. Позднее журналисты рассказали, что во время разговора Паскарелла странно захихикала. Оказалось, что именно в этот момент у беременной женщины отошли воды. Несмотря на неординарную ситуацию, репортер продолжила выпуск.

Канал также уведомил зрителей, что ведущая родила мальчика, и сейчас с матерью и ребенком все в порядке.