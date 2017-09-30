Мэй Маск родилась в 1948 году. В 21 год она стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Южная Африка». Впоследствии Мэй получила два высших образования и в течение 45 лет работала диетологом. Несколько лет назад стала сниматься для рекламы и журналов. В 2016 году журнал Time поместил на обложку ее фото в обнаженном виде.

Косметический бренд CoverGirl не первый год стремится увеличить разнообразие моделей, которые его представляют. В 2016 году его лицом стала модель Нура Афиа (Nura Afia) — мусульманка, которая носит хиджаб.