СМИ рассказали о собственности бывшего руководителя телеканала ATV Вюгара Гарадаглы, который был уволен с занимаемой должности на этой неделе.

Как сообщает сайт Olke.az, Вюгар Гарадаглы владеет трехэтажной виллой в дачном массиве поселка Шувалан Хазарского района, четырехкомнатной квартирой на ул. Ахмеда Джавада в Сабаильском райне, еще одной квартирой на ул.Хагвердиева в Ясамальском районе, квартирой в новостройке на Ясамале около ATV, трехэтажной виллой в Губинской районе, двумя виллами в поселке Баладжары.

Но это еще не все. По сообщению сайта, у Вюгара Гарадаглы имеется двухкомнатная квартира в Нью-Йорке, где живет его сын, получающий там образование.

Также у него есть дом в зоне отдыха Куш адасы в Турции, квартира в Бодруме, двухкомнатная квартира в Анталье, квартира в стамбульском жилом комплексе, где самая дешевая квартира стоит 2 миллиона долларов.

Кроме того, экс-главе ATV принадлежит ресторан «Панорама» около площади флага в Баку.

Кроме недвижимости, у Вюгара Гарадаглы имеются дорогие автомобили Audi A5, A6, один из которых водит он сам, а второй его супруга. Государственные номерные знаки обоих автомобилей заканчиваются на 241.

Также у него есть два автомобиля марки Lexus, один Nissan Patrol, который стоит около 300 тысяч манатов и Mercedes S-класс.