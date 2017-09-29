Турция изучает вопрос визита граждан страны Уфука Ураса, Али Байрамоглу, Саида Чекиноглу и Эрола Катырчыоглу в оккупированный Нагорный Карабах, сказали Trend в министерстве юстиции Турции.

Как сообщили в ведомстве, после уточнения этого вопроса турецкая сторона подробно проинформирует Азербайджан.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, заранее войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.