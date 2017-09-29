В сети появилось видео, на котором запечатлен азербайджанский ребенок, ныне находящийся в одном из приютов Багдаде.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, военные Ирака засняли момент после взрыва, в результате которого погибла мать ребенка.

На вопрос солдат о том, откуда взялась бомба, ребенок ответил, что она была у его матери.

«Мама выдернула [чеку] и положила ее [гранату] на пол, а они (показывает рукой на военного) взорвали. Мама была в крови. Кафиры (неверующие — ред) взорвали. Упал, вышел, сгорел, и рука моя поранилась. Мама умерла. Сгорела мама», — пояснял мальчик.

Также на видео четко звучит речь еще одного раненного в ногу азербайджанского ребенка, который стонет от боли. Человек в военной форме обращается на турецком языке к ребенку: «Пей чай». На видео видно, как изможденные дети жадно хватают все, что им дают военные.

Отметим, что в багдадском приюте содержатся брат и сестра: трехлетний Абдулла и двухлетняя Хадиджа. Родители этих детей погибли во время боевых действий. Сотрудники телеканала RT нашли и сняли на видео Хадиджу и Абдуллу в приюте. Дети ничего о себе не знают. Их привезли в приют 12 сентября из Тель-Афара.

В настоящее время правоохранительные органы, а также министерство иностранных дел АР ведут переговоры о возвращении детей на родину. После публикации видео найдены близкие родственники детей в Азербайджане.

